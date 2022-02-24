«Не могу все позволить»: Мария Куликова поделилась своими родительскими принципами

В новом интервью актриса Мария Куликова поделилась принципами воспитания своего сына Вани. Мальчику уже 10 лет, и звезда «Лесной царевны» и «Склифосовского» уделяет много внимания тому, чтобы он вырос достойным мужчиной.

Артистка поделилась, что лишь недавно научилась говорить сыну «нет».

«Сейчас говорю спокойно и объясняю, что не хочу тебе навредить, ведь если все разрешать, это будет очень большой ошибкой. Так и говорю: «Я не могу все позволить, потому что очень тебя люблю», — говорит Мария.

Сама Куликова еще с детства привыкла быть организованной, ответственной и исполнительной. Бунтарка в юности — это совсем не про нее.

«Я не бунтарь, я пионер-герой в чистом виде. Иногда у нас терки с Ваней, когда он говорит: «Ну да, я что-то сделал не так, но ничего же страшного. Я отвечаю: «В принципе — ничего, но тебе самому не противно, что ты сейчас халтуришь?» Видимо, ему не противно».

Но все же, актриса старается не ломать своего ребенка и дает возможность найти собственный путь в жизни.

«Вообще, очень боюсь накуролесить с его воспитанием, передавить, потому что люди все разные, и всем нужно разное. Иногда тот, кто выглядит расслабленным, кто совершает какие-то проступки, приходит к очень серьезным высотам», — цитирует Куликову издание 7days.

Она добавила, что позволяет сыну зарабатывать карманные деньги, выполняя работы во дворе. Когда нужны финансы, Ваня отправляется чистить территорию от снега или опавших листьев. Правда, мальчик любит спускать заработанное на донаты в компьютерных играх.

Напомним, актриса родила ребенка в браке с коллегой по цеху Денисом Матросовым. В 2015 году семья распалась.

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