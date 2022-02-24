Дженнифер Лоуренс не планирует показывать своего ребенка публике

24 февраля СМИ сообщили, что популярная актриса Дженнифер Лоуренс родила своего первенца. Однако у 31-летней звезды «Голодных игр» и «Людей Икс» нет страницы в Instagram, а ее аккаунт в Twitter давно заброшен, поэтому поклонники так и не узнали ни имя, ни пол, ни внешность ребенка.

Но Дженнифер и ранее высказывалась о том, что не собирается делать жизнь малыша достоянием общественности.

«Каждый инстинкт в моем теле хочет защитить их (детей. — Прим. авт.) частную жизнь настолько долго, насколько я могу. Я не хочу, чтобы кто-то вторгался в их существование. И я чувствую, что это начинается с того, что я не должна включать их в свою работу», — говорила актриса в конце 2021 года в интервью изданию Vanity Fair.

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Об отношения звезды с отцом ее ребенка также мало известно. В 2018 году Лоуренс начала отношения с директором художественной галереи Куком Марони. В 2019-м пара сыграла свадьбу. Дженнифер говорила в интервью, что новый мужчина стал ей не только возлюбленным, но и лучшим другом.

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