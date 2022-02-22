«Хочу быть идеальной мамой»: Наталья Бардо поделилась своими родительскими принципами

22 февраля актриса Наталья Бардо поделилась в социальных сетях фотографиями своей поездки вместе с сыном Эриком по Лос-Анджелесу.

Вместе со снимками 33-летняя артистка опубликовала несколько своих родительских откровений.

«Как думаете, что я отвечаю на вопрос, когда меня спрашивают: «Какая ты мама?» Я говорю: «Лучшая!» Как думаете, что я проговариваю себе вечером перед сном? «Я хочу быть идеальной мамой». Какая мама — идеальная? Для меня — это моя мама, с которой мы до сих пор учимся сближаться и быть лучшей мамой и лучшей дочкой», — написала Бардо в Instagram.

Звезда комедий отметила, что требующие работы отношения бывают не только между мужчиной и женщиной, но также между ребенком и родителем. И актриса сейчас в самом эпицентре этой работы.

«Как думаете, что я делаю, чтобы быть идеальной мамой? Я остаюсь собой и работаю. Работаю над собой, чтобы мой ребенок был счастлив и не получал ни подзатыльников, ни установок: «Я — последняя буква в алфавите», — поделилась Наталья.

Напомним, в 2016 году Бардо родила сына известному режиссеру Марюсу Вайсбергу.

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