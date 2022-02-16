Космос, Север и Лионель: какие имена москвичи давали своим детям в 2021 году

Московское управление ЗАГС рассказало о популярных и необычных именах 2021 года, которые родители давали своим детям в 2021 году.

Итак, самыми популярными именами для девочек остаются София/Софья (2940), Мария (2171), Анна (2138) и Алиса (1871). Также в топ-5 в прошлом году ворвалась Ева (1638). Среди мальчиков последние 20 лет лидирует имя Александр (2532). Еще популярны Михаил (2373), Максим (2305), Артем (1722) и Марк (1722), а в 2021 году их «догнал» Лев (1735).

Как сообщает сайт мэра Москвы, имя Мирон стало встречаться чаще на 23%, по сравнению с 2020-м. Есения — на 35%. «Подросли» также в количестве названных младенцев Эмилия, Диана, Мия, Аделина, Оливия, Аврора, Арсений, Богдан, Евгений, Роберт, Савелий и Леон.

Можно сказать, что усилилось присутствие греческих имен. Попадаются новорожденные Марс, Марселина, Зевс, Космос, Аполлония, Медея, Муза, Электра. Пять мальчиков назвали Августами, а четыре девочки стали Августинами. Шесть мальчиков получили имя Север, а одна девочка — Северин.

Под влиянием то ли «Гарри Поттера», то ли Максима Галкина родились 12 парней по имени Гарри. А еще шесть москвичей стали Лионелями, наверняка, в честь футболиста Месси.

Но поборникам русской культуры не стоит переживать — Елизарами, Святогорами, Ладами, Пелагеями и Марфами детей тоже не перестали называть.

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