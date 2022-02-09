В помощь мамам: «Смешарики» завели подкаст о финансовой грамотности для детей

Герои мультфильма рассказывают о том, что такое деньги и как их не потерять.

«Смешарики» стали выпускать подкаст о финансовой грамотности для детей до семи лет. Герои мультфильма в простой и понятной форме объясняют юным слушателям, как обращаться с деньгами, зачем нужны банки, откуда берется цена, что такое пластиковая карта и многое другое.

Проект создавался в партнерстве с Центром финансовой грамотности НИФИ Минфина России. Его авторы надеются, что родители и педагоги будут использовать эти подкасты для воспитания детей и адаптации их ко взрослой жизни.

Как сообщает ТАСС, планируется выпустить 20 эпизодов. Первые пять уже доступны на цифровых платформах Spotify, «Яндекс.Музыка» и Google podcasts.

Напомним, что «Смешарики» — это не только детский мультсериал, выпускающийся с 2004 года. У него много сторонних образовательных проектов: о безопасности дорожного движения, ОБЖ, здоровье, правах ребенка, пользования Интернетом и так далее.

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