В помощь мамам: «Смешарики» завели подкаст о финансовой грамотности для детей

«Смешарики» стали выпускать подкаст о финансовой грамотности для детей до семи лет. Герои мультфильма в простой и понятной форме объясняют юным слушателям, как обращаться с деньгами, зачем нужны банки, откуда берется цена, что такое пластиковая карта и многое другое.
Проект создавался в партнерстве с Центром финансовой грамотности НИФИ Минфина России. Его авторы надеются, что родители и педагоги будут использовать эти подкасты для воспитания детей и адаптации их ко взрослой жизни.
Как сообщает ТАСС, планируется выпустить 20 эпизодов. Первые пять уже доступны на цифровых платформах Spotify, «Яндекс.Музыка» и Google podcasts.
Напомним, что «Смешарики» — это не только детский мультсериал, выпускающийся с 2004 года. У него много сторонних образовательных проектов: о безопасности дорожного движения, ОБЖ, здоровье, правах ребенка, пользования Интернетом и так далее.
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