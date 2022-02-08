«Секс в большом городе»: какой мамой стала Шарлотта

После завершения сериала «И просто так» 56-летняя актриса Кристин Дэвис дала интервью о возвращении к своему культовому персонажу Шарлотте Йорк из «Секса в большом городе».

Артистка поделилась, что ее героиня несколько изменилась, и причиной тому стало материнство. Она выросла как личность вместе со своими дочерьми, и в новом сериале это демонстрируется постепенно. Для Шарлотты всегда было важно создать традиционную семью, и она этого добилась. У Кристин спросили, доволен ли ее персонаж тем, какой матерью она стала.

«Быть родителем всегда сложнее, чем кажется. Ты думаешь, что готова ко всему — а потом сама чувствуешь себя ребенком. Но Шарлотта молодец, потому что ей удается главное — быть заботливой и быть рядом, — цитирует Дэвис издание «Афиша Daily». — Да, как мы знаем по оригинальному сериалу, у нее есть проблемы с контролем. И ей нравится раскладывать все по коробочкам. А современные дети не помещаются в эти коробочки. Они сами определяют свою идентичность — а задача родителей в том, чтобы поддержать их».

Напомним, что самой актрисе так и не удалось построить классическую семью. Но в 2011 году она удочерила девочку, в 2018-м еще и усыновила мальчика. Таким образом, Кристин, как и Шарлотта, является матерью двоих детей.

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