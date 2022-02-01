Кара Делевинь покупает детскую одежду для ребенка, о котором только мечтает

В 2022 году известной модели и актрисе Каре Делевинь исполнится 30 лет. В свежем интервью красавица рассказала, чего бы ей хотелось достичь в новом десятилетии своей жизни.

«Я хочу иметь детей, — с улыбкой призналась звезда британской версии журнала Harper’s Bazaar. — Но пока нет. Я покупаю детскую одежду для моего будущего ребенка, которого пока не существует. Детская обувь меня действительно заводит — она разбивает мне сердце. На днях я ходила по магазинам и купила эти крошечные Air Jordan, они фиолетового цвета и на них изображен лев».

Кара отметила, что таким образом она посылает сигналы во вселенную о том, что хочет стать матерью.

Однако на деле модель не ищет отца для своего будущего ребенка. Впрочем, от мужчин Делевинь не открещивается, так что после 30 в ее жизни вполне может появиться возлюбленный из категории сильного пола.

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