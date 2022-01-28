По стопам Джигана: Джейми Дорнан стал отцом трех девочек, но ждет от жены сына

Звезда «Пятидесяти оттенков серого», 39-летний британский актер Джейми Дорнан, счастлив в браке. Жена-актриса Амелия Уорнер родила ему трех дочерей.

Девочки Далси, Эльва и Альберта родились в 2013, 2016 и 2019 годах, соответственно. Но Джейми, как настоящий мужчина, мечтает о наследнике. Правда, он уже почти отчаялся стать папой мальчика.

На днях актер появился в «Шоу Эллен Дедженерес», где рассказал о разных характерах своих дочерей. Когда же ведущая спросила его, будет ли еще пополнение в звездной семействе, Дорнан ответил отрицательно.

«Я, может быть, продолжу попытки, но я не думаю, что у нас будет мальчик», — прокомментировал актер.

Британской звезде наверняка пригодится опыт рэпера Джигана. Украино-российский артист тоже стал отцом трех девочек, прежде чем добился от своей жены Оксаны Самойловой сына. Надо бы этим двоим знаменитостям встретиться и поговорить по-мужски. Увлеченный спортом Джиган научит «мистера Грея» не сдаваться на пути к своей цели.

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