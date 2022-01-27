«Синдром опустевшего гнезда»: Кортни Кокс рассказала, как дочь готовит ее к одиночеству

Летом 2022 года единственной дочери актрисы Кортни Кокс — Коко — исполнится 18 лет. Девушка скоро поступит в колледж и уедет из материнского дома.

И, конечно же, 57-летняя звезда сериала «Друзья» волнуется о том, как она будет жить без своей наследницы. О своих переживаниях актриса рассказала на «Шоу Эллен Дедженерес».

«Она собирается уехать как можно дальше от Лос-Анджелеса. Мы так близки, но она просто не может дождаться, чтобы уйти и жить самостоятельно. Это грустно», — поделилась Кокс новостями из жизни дочери.

«Есть люди, у которых «синдром опустевшего гнезда». Моя сестра буквально сошла с ума, когда ее второй ребенок съехал. Я даже не думала об этом, и мне кажется, что дочь отлично готовит меня к этому».

«Она никогда не выходит из своей комнаты. Ее никогда нет дома, а если и есть, то ее дверь закрыта, и я не знаю, что она там делает. Так что не думаю, что я сильно пострадаю (из-за переезда дочери. — Прим. авт.)».