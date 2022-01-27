Кристина Риччи вспомнила, как ее чуть не арестовали во время работы сиделкой

В 12 лет будущая звезда «Семейки Аддамс» и «Сонной Лощины» приглядывала за детьми помладше.

Слава пришла к актрисе Кристине Риччи еще в юности — когда она сыграла девочку из семейки Адамс в культовом фильме. Однако звезда была трудным подростком не только в кино, но и в реальной жизни.

На днях она стала гостей The Late Late Show и рассказала ведущему Джеймсу Кордену, как подрабатывала сиделкой для соседских детей в Нью-Джерси.

«Последний раз, когда я сидела с детьми, мне было 12, и я чуть не подвела детей под арест. После этого я уже никогда не приглядывала за малышами, — вспоминает Кристина. — В свою защиту скажу, что присматривала за детьми, которые были всего на класс младше меня, так что разница в возрасте была небольшой, что, вероятно, было ошибкой со стороны их родителей».

Актриса поделилась, что в те годы она враждовала с другой девочкой, которая жила дальше по улице. И вот Кристина подговорила ребят, за которыми приглядывала, пойти к дому ее соперницы и закидать его яйцами.

В ответ на провокацию отец «жертвы» выбежал из дома с бейсбольной битой, и Кристина со своими «сообщниками», испугавшись не на шутку, дала деру. Позже они притворились, что просто выгуливали собаку в этом районе и стали свидетелями нападения на дом их соседки.

«Мы увидели, как группа детей забросала ваш дом яйцами, сэр, и мы убежали», — цитирует Риччи свое оправдание перед хозяином пострадавшего жилища.

К счастью для будущей актрисы, ей поверили и не отвели вместе с ее подопечными в полицию.

Напомним, в декабре 2021 года 41-летняя Кристина Риччи родила своего второго ребенка.

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