Что такое бьюти-роды: новая технология уже применяется в Америке

В своем интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!» знаменитый пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал фантастические вещи о разработках современной медицины.

В частности, он рассказал о «чипе красоты» — особой пилюле, которая зашивается под кожу и наполняет организм теми веществами, которых ему не достает.

По словам специалиста, такие технологии уже используются в Америке, Европе и Израиле, и они довольно безопасны. На западе, например, появилась такая услуга, как «бьюти-роды» — в ней как раз используются подобные инновации.

«В Майами при родах сразу вшивают эту пилюлечку, в любое место, обычно в какую-нибудь естественную складку, чтобы не было видно. Что это дает — быстрое восстановление после родов. Она только недавно родила, а вы видите, что уже идет такая стройненькая, знойная красавица с красивыми ягодицами, практически с отсутствием избытков подкожно-жировой клетчатки», — описал Хайдаров.

Он отметил, что это направление в медицине называется биохакинг — настройка работы организма под нужные задачи, например, похудение. Пока что специалисты в этой области занимаются разработками для сферы красоты и здоровья. Но в будущем она поможет корректировать способности мозга и дарить людям долголетие.

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