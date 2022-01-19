«Потребовалось некоторое время»: внебрачный сын Шварценеггера рассказал о сближении с отцом

Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна стал гостем подкаста Unwaxed, организованного дочерями Сильвестра Сталлоне Софией и Систин. Втроем они обсудили, каково это иметь отца-кинозвезду.

Напомним, несколько лет назад культовый актер и бывший губернатор Калифорнии признался, что у него есть ребенок от домработницы Милдред Патрисии Баэны. После этих откровений жена артиста Мария Шрайвер ушла от него. Джозефу уже 24, он пошел по стопам отца — качает мускулы и тоже снимается в кино.

Молодой человек поделился, что они со Шварценеггером далеко не сразу построили доверительные отношения папы и сына.

«Мне и ему потребовалось некоторое время, чтобы по-настоящему сблизиться и просто почувствовать, что я могу шутить с ним и говорить о чем угодно, — поделился Джозеф. — Я вырос с мамой и всегда переживал, не хотел, чтобы он думал обо мне плохо и говорил: «Что, черт возьми, этот парень делает? Он просто все время тусуется». Сейчас все просто потрясающе. Я так близок со своим отцом, и мы шутим обо всем».

Баэна добавил, что больше всего 74-летний актер хочет услышать от сына про его романы с девушками. Он всегда спрашивает, какие драмы случаются в жизни парня.

Добавим, что у Шварценеггера также есть четверо официальных детей от Марии Шрайвер — Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер.

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