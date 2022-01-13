«Рожала совершенно неосознанно»: Анна Плетнева призналась, что мечтает о четвертом ребенке

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева стала гостьей YouTube-шоу «Алена, блин!» и с первых же минут видео начала сыпать откровениями.

44-летняя певица призналась, что в наступившем 2022 году мечтает забеременеть в четвертый раз.

«Я поняла, что впервые в жизни осознанно хочу маленького ребенка. Я до этого рожала троих совершенно неосознанно, то есть «как случилось — так случилось», никогда не планировала. Ведь многие планируют детей, как выяснилось, — сказала Анна. — Я три раза подряд не планировала детей и, наверное, доросла до момента, когда хочу. Хочу и готова, и буду счастлива. Но по закону подлости, когда планируешь, ничего не получается».

Артистку спросили, как она будет справляться с четырьмя детьми. На что Плетнева ответила, что трое ее наследников уже подросли и ведут себя довольно обособленно. Старшей дочери Варваре — 18 лет. Мать уже воспринимает ее как взрослую женщину, которая сама готовит на кухне и просит не вторгаться в ее пространство. Средней Марии — 16, она выросла очень самостоятельной и независимой девочкой. А младшему Кириллу — 12, он уже входит в переходный возраст.

Так что певица готова снова погрузиться в «безумный треш» с воспитанием маленького ребенка.

Анна отметила, что для нее было очень важно разделить работу и семью, поэтому она нечасто выставляла своих детей в Instagram и не делала их медийными личностями. Звезда отметила, что наследники знаменитостей зачастую страдают от излишнего внимания публики.

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