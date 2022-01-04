«Отрабатывает карму брата и сестры»: Жасмин поделилась, какую ношу несет ее младший сын

У 44-летней певицы Жасмин трое детей. И звездная мама признается, что рожала их не только ради любви, но и с дополнительной целью. Достичь ее она, правда, смогла только с третьим ребенком.

«Я люблю повеселиться и оторваться. Когда родился Миша, радовалась — будет, с кем выпустить на волю своего внутреннего ребенка. Но Миша рос довольно спокойным. Когда родилась Маргарита — снова увы, она у нас маленький директор, мисс серьезность, — делится артистка в Instagram. — Так что Мирон у мамы отрабатывает карму старших брата и сестры по полной программе, и ему это хорошо удается».

Напомним, у Жасмин есть 24-летний сын Михаил от первого брака, а также 9-летняя Маргарита и 5-летний Мирон от бизнесмена Илана Шора. Певица не упускает возможности рассказать поклонникам, как она гордится своими наследниками.

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