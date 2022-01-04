Актриса Диана Крюгер: «Я так рада, что в 30 лет у меня не было ребенка»

45-летняя актриса и фотомодель Диана Крюгер впервые стала мамой уже после 40. В 2018 году она родила дочь от своего партнера по фильму «Небо» Нормана Ридуса.

В новом интервью артистка поделилась, что очень рада тому, что решила подождать с материнством до четвертого десятка. Ведь она прожила бурную молодость и не отказывала себе в желаниях ради детей.

«Я так рада, что в 30 лет у меня не было ребенка, — сказала Диана изданию Sunday Telegraph. — Я была на каждой вечеринке, я была в каждой стране, которую хотела посетить. Так что сегодня я на сто процентов готова уделить внимание своему ребенку. Но в 30 лет я знаю, что не была готова сделать это должным образом».

Напомним, Крюгер играла в фильмах «Троя» (2004), «Сокровище нации» (2004), «Бесславные ублюдки» (2009) и «Гостья» (2013). 20 января 2022 года выйдет шпионский боевик «Код 355» с ее участием.

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