«Такой умный человек»: Порошина рассказала, как 11-летняя дочь выпросила у нее собаку

Дочь актрисы Марии Порошиной Груня, которой скоро исполнится 12, уговорила свою звездную мать завести собаку.

Так в семье известной артистки появился новый малыш — золотистый ретривер по кличке Майкл. Это первый пес, которого Порошина разрешила завести своим детям. Долгое время звезда сторонилась этой идеи, но вот наконец юная Груня сумела найти рычаги влияния на мать.

«Она такой умный человек, что умеет нажать на нужные мамины «кнопки». Тут меня умиротворить, чтобы не сердилась, там улыбнуться, здесь поплакать. А еще вовремя напомнить о куче полученных ею отличных отметок, и о своих достижениях в разных кружках, — поделилась Мария. — В общем, Груня методично подводила меня к выводу, что она молодец и заслужила собаку».

Финальным аккордом плана по уговору звездной матери был ее день рождения 1 ноября. Тогда у Порошиной случились долгие съемки в Петербурге, и дети всех возрастов приехали к ней в Северную столицу, привезли три торта для съемочной группы и устроили актрисе настоящий праздник.

Мария несколько дней прибывала в лирическом настроении, и вот тут дочь напомнила ей о своем давнем желании завести собаку. Актриса сама признается, что решение было спонтанным.

«Если честно, я не большая любительница собак. Точнее, прекрасно понимаю, какой это труд, какая ответственность. Мне дополнительной заботы совершенно не хотелось, хлопот у меня и так достаточно. И все близкие друзья, когда узнали про наше приобретение, говорили: «Ты что?! Собаки вам еще не хватало!» Но Майкл так вошел в нашу семью, как будто всегда у нас и был!» — цитирует Порошину издание 7days.

Актриса добавила, что Груня, которая больше всех хотела собаку, взяла на себя функцию по воспитанию нового члена семьи. Добавим, что в доме Марии к тому моменту уже жили два мейн-куна.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.