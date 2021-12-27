«Они не очень адекватные»: сын Джигана «попросил» у Деда Мороза новых родителей

Жизнь у маленького Давида получается очень насыщенной из-за звездных мамы и папы.

27 декабря известная модель Оксана Самойлова опубликовала в Instagram шуточный список пожеланий Деду Мороза от лица своего сына Давида, которому в начале 2022-го исполнится только два года.

Судя по сочиненному мамой-блогером письму, маленький мальчик не любит спать по ночам, зато обожает забираться в комнаты своих старших сестер, брать их игрушки, аксессуары, сладости и прочее. Давид якобы просит зимнего волшебника, чтобы все эти вещи у него были свои и не пришлось бы делить богатства с другими членами семьи.

«Также было бы неплохо мне новых родителей подарить, а то эти меня с горок больших катают, нырять на дно океана в бассейне заставляют, в парке на аттракционах страшных катают, зомби домой вызывают, и вообще они не очень адекватные. Можно мне новых, пожалуйста. Спасибо», — говорится в письме.

Напомним, что у Оксаны Самойловой и рэпера Джигана четверо детей. Модель родила артисту трех девочек прежде, чем он дождался наследника в 2020 году. Крошка Давид действительно занимается плаванием, а еще участвует в спортивных тренировках отца, не всегда безопасных, кстати.

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