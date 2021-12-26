«Слушай, ты же актерский ребенок»: мать Лизы Боярской быстро развенчала культ Деда Мороза

Но будущая актриса в детстве не расстроилась из-за того, что к ней в Новый год приходили актеры из театра.

В новом интервью актриса Лиза Боярская поделилась своим отношением в Новому году и окружающей этот праздник сказке.

Артистка, которой недавно исполнилось 36, рассказала, что в детстве ей очень быстро объяснили, что Дед Мороз не настоящий.

«Не знаю, хорошо это или плохо, но моя мама как-то сразу для меня развенчала этот культ: «Слушай, ты же актерский ребенок. Ну что ты, не понимаешь, что это тетя Маша и дядя Петя из театра?» И я поняла, что вся эта история шита белыми нитками. Я видела, что это артисты, но меня это не смущало. Вопрос же был в подарке. Какая разница, кто тебе его дарит — настоящий Дед Мороз или ненастоящий», — вспоминает Елизавета.

Для своих детей Боярская тоже приглашает Деда Мороза. Старший сын Андрей, которому уже 9, еще два года назад радовался приходу зимнего волшебника, а сейчас уже подходит к празднику с практической точки зрения.

«Видимо, все сейчас так сильно меняется, и дети так быстро взрослеют, что Дед Мороз — это просто несерьезно. Я говорю: «Андрей, ты будешь писать письмо Деду Морозу?» А он на меня так смотрит: мол, мам, ну что ты как маленькая, честное слово. Андрей подходит к Новому году с практической позиции: «Так, мне нужно выбрать подарок и сказать, что я хочу, родителям», а писать Деду Морозу — это уже лишнее», — поделилась актриса с изданием OK Magazine.

Лиза подчеркнула, что с нынешней акселерацией дети 8-9 лет производят впечатление на 13-14 лет. Звезда театра и кино добавила, что для нее наряжать елку всей семьей – это важная традиция, и она ни за что не доверит ее дизайнеру.

Напомним, актриса замужем за своим коллегой по цеху Максимом Матвеевым, у них двое сыновей: Андрей и Гриша. Родители Елизаветы — актеры Михаил Боярский и Лариса Луппиан.

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