«Я веселый батя»: Галкин рассказал, как распределены их родительские обязанности с Пугачевой

И прокомментировал сплетни о том, что Алла годится ему в матери.

Телеведущий Максим Галкин появился в YouTube-шоу «Вопрос ребром», и там ему задали вопрос о том, каким он является отцом и как наказывает детей.

«В моем случае, Алла дома, она сейчас не работает, не выступает, значит, больше времени с детьми проводит мама, а не я, — ответил Максим. — И она получается более строгим родителем, я ее просто называю «полковник». «То есть то, как детям заниматься, как им себя вести, как поступать в сложных ситуациях — все это говорит Алла. Если Гарри занимается русским языком, у него что-то не получается, мама с ним сидит, объясняет, в чем-то его отчитывает. То есть получается, что она более строгий родитель. А я такой вот папа, веселый батя, с которым дети расслабляются, играют. И, конечно, Алла иногда расстраивается в шутку, что мама-то строгая, а папа все позволяет».

45-летний шоумен не стал скрывать, что восхищается своей знаменитой женой и видит ее в позиции наставника.

«Иногда мои отношения с Аллой «опытные психологи» в Интернете трактуют как отношения сына и матери. Это абсолютно неправда, потому что я влюбился когда-то в первую очередь в женщину». «Многие годы на меня влияет Алла, я ее считаю своим главный наставником не с точки зрения отношений внутри семьи, мужа и жены, — мы абсолютно в этом отношении равны — а с точки зрения поиска путей творческой реализации и всего, что касается сцены и публичного имиджа. И в том числе с точки зрения человеческих отношений». «На дне рождения я поднял за нее бокал и сказал, что я только в последние годы осознал, что в моей жизни не было ни одной минуты, когда моя жена, с которой я спорил, была бы не права».

Напомним, в декабре 2011 года Галкин женился на певице Алле Пугачевой, которая старше его на 27 лет, их роман начался еще за десять лет до свадьбы. В 2013-ом у пары появились близнецы Лиза и Гарри, рожденные суррогатной матерью.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.