Путин ответил на вопрос Хилькевич о деградации молодого поколения

Президент одобрил все образовательные начинания в соцсетях, но обеспокоился тем, что молодежь проводит слишком много времени в Интернете.

Во время ежегодной пресс-конференции президента России 23 декабря свой вопрос задала актриса и мама двоих детей Анна Хилькевич. Она пришла на мероприятие как представитель одной из социальных сетей.

35-летняя артистка поинтересовалась, как Владимир Путин относится к образованию детей через развлекательный контент в соцсетях и не считает ли глава государства, что молодое поколение деградирует.

«Человечество всегда развивается. И дети всегда лучше и умнее своих родителей. Это очевидный факт, потому что идет накопление информации, способы передачи улучшаются. От этого и креативные возможности человека становятся все выше и выше», — ответил Путин.

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Президент считает, что возможности развития детей через развлекательный контент и игры безусловно должны быть использованы. И отчасти поэтому власти выделяют большие суммы денег на проведение широкополосного Интернета во все уголки страны, даже в сельскую местность.

«Вопрос не в этом, — неожиданно повернул свою мысль Владимир Владимирович. — Вопрос в том, чтобы создавался такой контент, который шел бы на пользу. Вопрос в том, чтобы молодые люди не «заболевали» Интернетом, чтобы не подменяли реальную жизнь сидением в Сети с утра до ночи. Чтобы движение было какое-то, чтобы жизнь была полноценной, чтобы спортом занимались, и музеи посещали, и в театрах бывали. Эти сети различные должны дополнять реальную жизнь, а не вести к тому, чтобы люди уходили в виртуальную жизнь. Вот это приведет к деградации».

Путин закончил ответ на вопрос тем, что правительственные и общественные организации должны выработать определенные правила поведения в Сети, чтобы жизнь молодежи не утекала только в Интернет.

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