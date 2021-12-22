«Все идет очень правильно»: Навка объяснила, зачем ее дочери три иностранных языка

О том, что 7-летняя дочь Татьяны Навки, Надя Пескова, кроме родного, учит три иностранных языка, рассказывалось в прессе не раз.

Юная фигуристка не только участвует в спортивных соревнованиях и ледовых шоу своем матери, но также изучает английский, французский и китайский языки. Зачем такая нагрузка? Вот что об этом говорит сама Навка.

«Во время беременности я читала много статей о раннем развитии, слушала лекции Татьяны Черниговской. Она говорила: самое главное, что вы можете подарить ребенку, — это языки. Чем больше они освоят языков до трех лет, тем лучше будут взаимодействовать их нейронные связи, и тем многогранней и масштабней станет их ум, — цитирует Татьяну издание 7days. — Оказывается, у людей в мозге одинаковое количество нейронов, а вот связей, паутинок между ними разное количество. Чем больше ты сигналов посылаешь к нейронам, тем больше образуется этих связей. И у Надюшки, мне кажется, все идет очень правильно».

Журналисты спросили у звезды, неужели она хочет вырастить идеального человека. Навка ответила, что время покажет, но на самом деле она хочет, чтобы дочь выросла счастливой, нашла свою нишу в жизни и вторую половинку.

Звезда отметила, что не знает ни одной счастливой женщины без семьи и детей, какой бы успешной она не была в карьере.

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