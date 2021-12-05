«Пора заморозить сперму!»: Петр Федоров рассказал, каким хочет стать отцом

39-летний актер Петр Федоров говорит, что верит в любовь на всю жизнь. Примеры таких отношений есть в его жизни: дедушка и бабушка, мать и отец.

Однако сам красавчик с большого экрана не спешит обзаводиться семьей. В новом интервью журналисты напомнили звезде о возрасте и добавили, что отцом он уже сможет быть только поздним.

«Как шутят мои коллеги-девушки: «Петя, пора заморозить сперму!» — со смехом ответил Федоров. — Та мозоль, на которую вы пытаетесь надавить, уже не болит. Давно была мечта родить себе друга, как сделал мой папа. Он так и говорил: «Я не сына родил, я друга родил». Но у меня, видимо, будет по-другому».

Актера спросили, каким он будет отцом, когда наконец обзаведется семьей.

«Я вижу своих коллег, которые, несмотря на детей, продолжают работать в бешеном ритме… Не считаю, что это хорошо. Каждый раз ужасаюсь, когда вижу, как артисты возят с собой в вагончиках жен, детей и собак. Я бы не хотел себе такого папу. Я за декреты и выходы из профессии, ведь создать жизнь — это главный опыт в жизни. Важнее ролей, наград и Голливуда…» — цитирует Федорова журнал Hello!

Звезда кино добавил, что позднее родительство – это совсем не плохо, и даже в какой-то мере удовольствие. У него также много положительных примеров зрелых родителей перед глазами. Но чтобы самому погрузиться в роль отца Петру сначала нужно найти спутницу по жизни.

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