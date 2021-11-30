«Где вы это читали?»: Кейт Бланшетт учит детей правильно черпать информацию из соцсетей

По словам актрисы, важно перепроверять те новости, что приходят из Интернета.

52-летняя голливудская актриса Кейт Бланшетт дала большое интервью журналу Porter, в котором затронула и вопросы воспитания детей.

Напомним, у звезды кино и ее мужа-сценариста Эндрю Аптона трое сыновей: Дэшил, которому скоро исполнится 20 лет, 17-летний Роман и 13-летний Игнатиус. В 2015 году супруги также удочерили девочку Эдит.

Журналисты спросили, как актриса наставляет своих детей насчет социальных сетей. Кейт призналась, что разговоров об этом в ее семье предостаточно.

«Потому что так много нашей так называемой информации поступает через социальные сети. Я достаточно взрослая, меня учили в школе, что такое первичный, вторичный и третичный источники. Я говорю детям, когда они что-то упоминают: «Где вы это читали? Кто подтвердил это? Вы должны научиться правильно читать картинку и статью. И если вы собираетесь чем-то поделиться, вам лучше убедиться, что вы проверили источники», — рассказала Бланшетт. — Конечно, они закатывают глаза. Но когда слышу, как они разговаривают со своими друзьями, я думаю, что они понимают ответственность».

Актриса добавила, что она тоже чувствует большую ответственность — за мир, в котором растут ее дети. В том же интервью она высказалась об экологии и борьбе с глобальным потеплением.

Напоминаем о новом фильме Кейт. Это «Аллея кошмаров» с Брэдли Купером в главной роли от режиссера Гильермо дель Торо.

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