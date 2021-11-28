«Я-то знаю»: в День матери Сергей Жуков обратил внимание на женщин, оставшихся без мужей

В День матери, который в 2021 году отмечается 28 ноября, популярный певец Сергей Жуков поздравил свою жену Регину Бурд, которая родила ему троих детей, и других матерей с трогательным праздником.

Солист «Руки вверх» отметил, что быть мамой — это и чудо, и огромный труд, а для некоторых женщин это еще и риск здоровьем.

«Я даже не представляю как тяжело мамам, которым приходится проходить это все в одиночку. Когда некому рядом помочь, поддержать, дать выспаться, — пишет 45-летний Жуков в Instagram. — Понимаю, что разные, конечно, ситуации бывают. Но сейчас женщины часто сами говорят, что они все такие сильные, все могут сами, все выдержат, что материально тоже все смогут — у нас сейчас есть и маткапитал, и льготы разные дают молодым родителям, пособия и так далее. Но я-то знаю, что самое лучшее, когда рядом с малышом есть не только мама, но и папа, и вся семья вместе, хотя мамочки все-таки остаются главными».

Напомним, у Сергея есть взрослая дочь Александра от первого брака. Артист очень тяжело переживал распад своей первой семьи, когда жена уехала с ребенком в США. Зато во второй попытке певцу удалось проявить себя во всей красе и построить счастливую многодетную семью.

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