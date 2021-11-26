«Мы прошли этот путь вместе»: Серябкина поделилась мнением о присутствии отца на родах

20 ноября певица Ольга Серябкина впервые стала мамой. Муж 36-летней звезды Георгий Начкебия был рядом со своей супругой в роддоме и всячески поддерживал ее во время этого ответственного события.

В интервью после родов Ольгу спросили, как она относится к тому, что мужчина может присутствовать при рождении ребенка.

«Мой муж был рядом, и это придало мне много сил. Я была счастлива от того, что он проходит через это вместе со мной. Чувствовала его поддержку каждую секунду, и это не фигура речи — он действительно был рядом нон-стоп и поддерживал во всем, — рассказала Серябкина изданию Wday. — Без его любви и чуткости у меня, возможно, были бы совсем другие впечатления от родов. Но я говорю за себя. А вот нужно ли мужчине присутствовать — каждая пара решает сама, исходя из личных соображений. Мы же прошли этот путь вместе от начала и до конца, и это очень важно для нас».

Стереотип о том, что мужчина, лицезревший процесс родов, потеряет влечение к своей женщине, певица назвала бредом. По ее мнению, девушки не должны бояться того, что мужья увидят их растрепанными и заплаканными, ведь переживать вместе самые разные моменты в жизни — это естественно. А если в паре царит любовь, то внешний вид жены точно не сможет ее разрушить.

Но все же, как отмечает Ольга, не стоит забывать, что мужчины хотят видеть рядом с собой красивую и позитивную женщину.

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