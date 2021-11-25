Мечтающая о дочери Бледанс рассказала, почему не возьмет ребенка из приюта

У актрисы два сына, но она много лет мечтала о девочке.

В новом интервью актриса и телезвезда Эвелина Бледанс призналась, что, родив двоих сыновей, она очень хотела стать мамой девочки. И даже участвовала в ТВ-шоу про искусственное оплодотворение.

«Такая авантюрная мечта… Девочку Лизу, я очень хотела девочку. Но сейчас я поняла, что попробовала все, по-всякому и с Малаховым, и с Вангой, и с разными вариантами. Но — у меня мальчики», — поделилась Бледанс в YouTube-шоу «Алена, блин!».

На это ведущая задала ей вопрос, не думала ли звезда взять девочку из приюта. 52-летняя актриса ответила, что рассматривала такой вариант.

«Я всегда восхищаюсь людьми, которые к этому поступку готовы, потому что я на сегодняшний день, пока не готова к этому, — призналась Эвелина. — Если бы у меня Семен был обычный ребенок, и он так же, условно, через десять лет отделился бы от семьи и пошел дальше по жизни, конечно, я имела бы право взять из детского дома хоть одну, хоть две, хоть три девочки и устраивать себе пансион. Но у меня настолько большая ответственность сейчас за Семена, что взять еще неродного ребенка пока я не могу. Хотя у меня в голове это крутилось множество раз».

Напомним, у Бледанс два сына от разных мужей — 27-летний Николай и девятилетний Семен. Последний родился особенным ребенком, и Эвелина посвящает много времени и сил, чтобы мальчик был максимально включен в жизнь.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.