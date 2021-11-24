«Родители должны помогать детям»: Стриженова рассказала о своей роли бабушки

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова вжилась в роль бабушки. Некоторое время назад ее старшая дочь Анастасия приехала со своей семьей из Америки в Россию и осталась на родине. Соответственно, у Екатерины появилась возможность воспитывать своего внука Петю, которому уже три года.

«Я вам хочу сказать, что мальчик — это совсем не девочка. Это вообще другой кордебалет! С девочками намного проще. Попробуй заставить Петю сделать не так, как он считает нужным, — поделилась Стриженова в новом интервью. — Единственный авторитет — это дед. Ой, нет, есть еще один человек — любимая воспитательница в детском саду, Мария Васильевна, которую он слушает. Так что Петя прекрасно ведет себя в садике, а потом приходит домой и строит всех нас».

По словам актрисы, когда дочь и зять заняты работой, дедушка отвозит внука на занятия (мальчик занимается музыкой, гимнастикой и с логопедом), а бабушка берет на себя функцию уложить ребенка спать. И вот тут звезде приходится применять весь арсенал — и сказки, и песенки, и массаж. Процесс может растянуться на целый час.

«Но это нормально, родители должны помогать своим детям. Когда родилась Настя, мы с мужем были еще совсем молодыми: двадцать лет, студенты. Нам очень помогали родители. Если бы не они, мы не смогли бы доучиться, а потом сниматься в кино и ездить на гастроли», — рассказала Стриженова изданию 7days.

больше по теме Стриженова в переливающейся юбке в пол и бархатном жакете впервые привела внука на бал Телеведущая посетила бал дебютанток Tatler с мужем и дочкой Сашей, которая получила новую работу.

В том же интервью актриса добавила, что своих дочерей всегда учила не лениться, чтобы не упустить свой шанс в жизни.

Напомним, в браке с актером и режиссером Александром Стриженовым у Екатерины родились две дочери. Старшая Анастасия работает в Америке, а младшая Александра трудится в журнале Tatler.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.