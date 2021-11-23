«Когда можно снова рожать?»: Ольга Серябкина собралась в роддом за вторым

Певица рассказала о том, как ее первенец появился на свет.

Певица Ольга Серябкина принимает поздравления с рождением своего первого ребенка. 20 ноября 36-летняя артистка родила сына, которому дала имя Лука.

Ну а 23-го числа звезда поблагодарила своих поклонников за теплые пожелания и рассказала немного о прошедших родах.

«Мои роды начались немного раньше срока — конечно, неожиданно для меня. Но когда я приехала в роддом, тревога начала уходить — настолько мои врачи излучали спокойствие и уверенность, что эти состояния передавались и мне. Они, как и мой муж, держали меня на позитиве. Знаете, сколько раз я слышала истории про то, что роды — это сложно, утомительно и даже страшно. Согласна, это не может быть просто, но теперь я знаю на своем примере: роды могут и должны быть позитивными и проходить настолько легко, насколько возможно», — поделилась Серябкина в Instagram.

Ее муж Георгий Начкебия тоже испытал целый спектр эмоций в этот день. Он первым взял новорожденного на руки. Как сам мужчина признался жене, это было похоже на «самый счастливый Новый год, умноженный на тысячу».

«И самое интересное, что первый вопрос, который я задала врачу: когда можно снова рожать? Может, я, конечно, была в легком стрессе, но в целом я действительно готова снова вернуться сюда в обозримом будущем», — добавила Ольга.

В своем посте она сердечно поблагодарила медперсонал московского частного роддома, в котором ее сын появился на свет. И не только за качественную работу, но и за то, что врачи ни на минуту не давали ей почувствовать растерянность или волнение.

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