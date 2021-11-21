Дочь мечтает стать президентом: Сандра Буллок рассказала о своей родительской гордости

Дома актриса забывает о звездности и становится самой обычной мамой.

Оскароносная актриса Сандра Буллок поделилась своей материнской гордостью. Разведенная звезда кино воспитывает двоих приемных детей: 11-летнего Луи и 9-летнюю Лейлу.

«Мне нравится, какие они. Каждый день я вижу, кто они есть. Я одна из тех счастливчиков, которые все время находятся рядом со своими детьми, и смотрят, кем они растут и кем становятся», — поделилась Сандра в видеоблоге журнала People.

57-летняя актриса рассказала, что очень гордится своими наследниками. В частности, ее приемная дочь хочет стать президентом США и полностью уверена, что добьется своего.

Дома Булок не является звездой.

«Я просто мама, — говорит она. — Когда меня нет, меня не хватает, когда я дома, я раздражаю, так и должно быть».

Журналисты спросили актрису, считают ли дети ее крутой.

«Нет, совсем нет, — ответила Сандра. — Нет, если я не принесу домой какое-нибудь угощение. Вчера вечером я пришла домой с пончиками. Я была невероятно крутой в тот момент!»

А вот, что известно о ее новом фильме «Затерянный город D».

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