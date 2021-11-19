Эмин вспомнил, как в юности разбил машину отца и какие выводы сделал из той аварии

Певец признался, что хочет, чтобы его сын поступил бы так же в аналогичной ситуации.

Певец Эмин Агаларов по просьбе ведущей Юлии Барановской вспомнил нелепую выходку из своей юности.

Артист рассказал, что когда ему было 17 лет (в 1997 году), он жил в Америке с родителями и как-то раз взял отцовскую машину. Возвращаясь на ней домой, он захотел, как герой фильма, резко дернуть ручник и развернуться. Но финт не удался, и папин Range Rover влетел в гараж.

Фасад здания потрескался, а весь перед автомобиля оказался разбит. Родителей дома не было. Юный Агаларов пригласил друзей, и они всю ночь красили и шпатлевали трещины на гараже, чтобы скрыть следы аварии.

Но вот покореженную машину «гонщик» не мог сам привести в порядок, и ему пришлось звонить отцу с повинной. Как ни пытался юноша приукрасить ситуацию, но по цене ремонта авто старший Агаларов понял, что произошло.

«Выводы какие я сделал: не надо быть идиотом. Можно заехать нормально, запарковать машину, как ты делаешь каждый день. Но у меня такие спонтанные идеи периодически получаются, и я стараюсь их не реализовывать», — рассказал Эмин в подкасте «Быть человеком».

Барановская спросила своего гостя, как бы он хотел, чтобы его ребенок поступил в похожей ситуации. Певец ответил, что его сын должен был бы точно так же всю ночь замазывать гараж и переживать из-за сломанной машины.

«Потому что, если все это проходит бесследно — «А, молодец, разбил машину — ничего страшного, я тебе куплю новую», — это плохо. Вся эта ситуация простимулировала меня к самому главному: я не мог починить машину, у меня не было денег, просить не хотелось, и появилось желание зарабатывать, — подытожил Эмин. — И последующие двадцать с лишним лет это желание не пропало. Это очень важно».

Напомним, у самого певца четверо детей. Сыновья-близнецы от дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой, приемная дочь Амина и дочь Афина от модели Алены Гавриловой.

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