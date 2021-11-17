Дарья Златопольская старается дарить сыну то, что «может с ним эволюционировать»

В новом интервью телеведущая Дарья Златопольская рассказала о своем сыне Леве, которому в 2021 году исполнилось 10 лет.

По словам звезды, на первый юбилей мальчика было собрано большое количество его друзей — весь класс, а это 40 человек. Но именно таким растет наследник ведущей — душой компании, с кучей приятелей.

Отдельно стоит остановиться на том, как Златопольская с мужем выбирали сыну подарок.

«Мы стараемся дарить то, что может потом с ним эволюционировать. Лева сам делает мультфильмы, лепит героев из пластилина, из бумаги. Работает долго, на один фильм может уходить месяцев шесть–семь, и у него здорово получается. Поэтому некоторое время назад мы подарили ему специальную стойку для производства анимации, где есть второй план. Специалисты поймут, о чем речь. А в день рождения — программу, которая позволяет создавать музыку для мультфильма, — рассказала Дарья. — У программы огромное количество возможностей. Уверена, Лева не потеряет к ней интерес уже через полгода, как часто бывает с подарками».

Такое необычное увлечение мальчик нашел себе сам среди множества предложенных ему занятий. Златопольская отмечает, что никогда не навязывает ребенку необходимости достигать каких-то результатов. Это помогает пареньку выбирать, что ему действительно интересно, и не забрасывать начатое.

«Если не давить, ребенок найдет в себе массу талантов, просто, к сожалению, есть две крайности: когда им не занимаются вообще, и тогда ему сложнее узнать, какие возможности есть в мире, или когда стараются сделать из него во всех занятиях чемпиона мира, и это может вызвать отторжение», — цитирует телеведущую издание Wday.

Напомним, Дарья замужем за генеральным директором канала «Россия 1» Антоном Златопольским. Зрители могут увидеть ее в телепроекте «Синяя птица».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.