«Предмет родительской гордости»: Николай Валуев рассказал, чем его радуют дети

Знаменитый спортсмен и депутат Николай Валуев в новом интервью рассказал о своей семье: жене Галине, 19-летнем сыне Григории, 14-летней дочери Ире и младшеньком девятилетнем Сереже.

Политик поделился, что, несмотря на его грозный вид, дети могут вить из папы веревки, но не делают этого. Зато мама позволяет им почти все.

Но какие бы воспитательные эксцессы не случались дома, Валуев гордится, что на людях его наследники — образцовые ребята.

«Люди, которые с нашими детьми общаются, считают, что дети воспитанные. Это предмет нашей родительской гордости. Они могут брыкаться дома, с нами, но с окружающими ведут себя подобающим образом, а это главное. Значит, воспитательный процесс идет правильным путем», — рассказал 48-летний депутат изданию 7days.

Николай поделился, что ошибки его детей, конечно, могут расстроить его, но, с другой стороны, без ошибок в юности никуда — молодежь на них учится.

Напомним, что некоторое время Валуев вел передачу «Спокойной ночи, малыши». Спортсмен поделился, что с маленькими детьми нельзя фальшивить: они очень хорошие психологи и чувствуют двуличие. Поэтому в общении с ребятней мужчина всегда искренен и честен, из-за чего дети тянутся к нему.

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