«Я не хотел иметь детей»: Клуни вспомнил эмоциональный момент, когда решился стать отцом

С лета 2017 года Джордж Клуни и его жена Амаль являются родителями замечательных двойняшек Эллы и Александра. 60-летний актер счастлив проводить время с семьей, хотя ранее он совсем не хотел заводить детей.

«Послушайте, я не хотел жениться. Я не хотел иметь детей, — признался Джордж в свежем подкасте WTF with Marc Maron. — А потом в мою жизнь вошел этот необыкновенный человек, и я просто безумно влюбился. С той минуты, как встретил ее, я уже знал, что все будет по-другому».

Рассказывая о своих отношениях с женой, актер вспомнил момент, когда они вместе с Амаль решили, что хотят детей.

«И вот, мы женаты около года и пришли домой к другу, а у него там был ребенок, очень громкий и неприятный, и я был такой: «Господи Иисусе!» — вспомнил Клуни. — Мы вышли на прогулку. И на самом деле она никогда об этом не думала. Но тогда она сказала: «Нам ужасно повезло в жизни». И я ответил: «Да, нам повезло, что мы нашли друг друга». А она говорит: «Похоже, нам следует разделить эту удачу с другими людьми». «А потом я просто сказал: «Ну, я имею в виду, если ты в деле…», а она говорит: «Думаю, мы должны попробовать». Должен сказать, что это было очень эмоционально, потому что я действительно был убежден, что меня это (рождение детей. — Прим. авт.) не коснется в жизни, и меня это устраивало».

Актер признался, что был потрясен, когда врач сказал ему о двойне. Джордж-то был настроен всего на одного ребенка. Но сейчас ему нравится такой расклад. Да и то, что брат с сестричкой были друг у друга в тяжелый период самоизоляции, тоже прекрасно, считает Клуни.

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