«Я лучше уложу маленького»: Караулова рассказала Утяшевой о своем материнстве

33-летняя певица Юлианна Караулова стала новой гостьей YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» и рассказала о своем материнстве. Напомним, в конце мая 2021 года артистка впервые стала мамой, родив сына Сашу своему мужу-продюсеру Андрею Черному.

Ляйсан спросила подругу, выпала ли та из светской жизни в связи с рождением ребенка.

«В какой-то степени да, потому что я особо по вечерам не тусуюсь. Если я в Москве, и предлагается опция куда-то пойти и выпить, я отказываюсь, потому что думаю: «Блин, ну я лучше уложу своего маленького, пока он во мне так нуждается, пока я кормлю». Но я работаю уже вовсю», — ответила Юлианна.

Молодая мама вспомнила, что работала еще на восьмом месяце беременности, а потом продолжила карьеру, когда ребенку исполнился только месяц. Это был выход на музыкальном фестивале «Жара», после которого девушка получила множество ехидных комментариев о том, какая она недобросовестная мать. Караулова ответила злопыхателям, что, если счастлива мама, то счастлив и малыш.

Певица рассказала, что выстраивать режим с ребенком очень нелегко. Ночью она заботится о наследнике сама, а в 7 утра передает его отцу, как самому выспавшемуся. Девушка отметила, что ее муж прекрасно справляется с отцовскими обязанностями. Помогают также бабушка и няня.

По словам Юлианы, знакомые девушки страшно пугали ее перед родами, рассказывая о том, как это больно. Однако она легко преодолела данное испытание.

«У меня, скорее, вывал вопросы восстановительный период, о котором никто не предупреждал. Я-то думала: все, родила, снизошла благодать, ребенок, ты счастливая. Нет! Восстановление тяжелое», — отметила певица.

Подруги со смехом вспомнили, как Ляйсан советовала Юлианне упражнения по «поднятию тазового дна», но та не стала их делать. Однако тогда Караулова узнала много нового о физических возможностях Утяшевой и позавидовала ее мужу Павлу Воле.

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