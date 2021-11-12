«Пытаюсь его переключить»: Алексей Чадов рассказал, как борется с увлечением сына понтами

В новом интервью актер Алексей Чадов поделился, что его 7-летний сын Федор начал увлекаться музыкой, которая его отцу кажется «слабой по смыслу».

«Вообще, все, что сейчас происходит в музыке, — это такой узкий, примитивный мир: срубить бабла да повыпендриваться, тачки, шмотки. Мы в 90-е, помню, когда рухнул занавес, тоже все двинулись к миру вещей — но даже тогда не было таких понтов. Казалось бы, общество должно было пережить это. Но раз есть спрос, значит, есть запрос», — рассуждает звезда кино.

Журналист спросил Чадова, как отучить ребенка от увлечения понтами. Актер ответил, что поставил сыну музыку Майкла Джексона. И похоже, что энергетика культового исполнителя «зашла» юному Федору.

«Вот я таким образом пытаюсь его переключить. Ну и стараюсь ему личный пример подавать. Утром он ко мне приходит в спальню, а я не с телефоном, а с книжкой (я читаю утром, пока свежая голова). Вижу — и он тоже таскает какую-то книгу. А раньше такое было, что он забегал, а я с телефоном. Я стал эти вещи контролировать, и это работает. Утром у нас пробежка по поселку или на велике ездим. Прививаю любовь к спорту», — рассказал Чадов журналу OK Magazine.

Напомним, Федор — ребенок Алексея от актрисы Агнии Дитковските, с которой артист состоял в браке в 2012–2015 годах. В том же интервью Чадов рассказал, что они с сыном друзья. Проводить время с мальчиком отцу совсем не тяжело, а, наоборот, интересно. Мужчина подтвердил, что в компании наследника становится лучше: не ругается грубыми словами, демонстрирует культурное поведение.

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