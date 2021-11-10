«Мое хобби — это мой ребенок»: Анастасия Панина рассказала, как совмещает работу и семью

Из-за съемок и репетиций актрисы и ее мужа часто не бывает дома.

В актерской семье Владимира Жеребцова и Анастасии Паниной подрастает 11-летняя дочь Саша. На вопрос, будет ли она продолжать дело родителей, девочка твердо отвечает: «Нет».

Однако планов на будущую профессию у Александры пока тоже нет, поэтому мама и папа развивают ее во множестве направлений, чтобы у наследницы был широкий выбор того, чему она захочет посвятить свою жизнь.

В новом интервью Панина рассказала, что ее дочь занимается вокалом, играет на фортепиано и гитаре, учит иностранные языки, ходит в бассейн и на балет. Актриса считает, что это нормальная нагрузка для ребенка в нынешнее время.

Однако в актерской семье есть один важный нюанс — родителей часто и подолгу нет дома. На помощь приходят бабушка, которая взяла на себя львиную долю заботы о девочке, и постоянные звонки по видеосвязи. Бывает, что Анастасии нет дома и по три недели. Актриса призналась, что такие командировки вдали от ребенка переносит тяжело и даже зачеркивает дни в календаре до следующей встречи.

«Зато у нас есть даты, которые мы никогда не занимаем работой: дни рождения, Рождество, 1 Сентября, дни перед 1 Сентября и после, стараемся спланировать отпуск, — рассказала Панина изданию 7days. — Эти дни мы называем семейными. Так что мы — мегародители, и Сашуля — мегадочь. Все свободное время проводим с ребенком. Меня часто спрашивают, есть ли у меня хобби. А я всегда отвечаю: «Мое хобби — это мой ребенок». Как только появляется свободная минута — все, я с семьей. И Владимир тоже».

Актриса призналась, что не чувствует вины за то, что не может уделять дочери много внимания. По словам Анастасии, ее занятость — это данность, в которой она давно живет, а Саша живет в ней с рождения. Но звездная семья приспособилась к этим обстоятельствам.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.