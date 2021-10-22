«Лев Ильич заснул у меня на груди»: из-за работы Авербух не может уделять много времени сыну

Илья Авербух рассказал, удается ли ему уделять достаточно времени маленькому Льву, который родился у фигуриста и его молодой жены Лизы Арзамасовой в августе этого года. Мужчина признался, что из-за «Ледникового периода» и других проектов у него практически не остается свободных часов, чтобы провести их с ребенком.

«Я практически 24 часа нахожусь на катке, максимум, что могу себе позволить, — это чтобы Лев Ильич заснул у меня на груди. Этим пока и ограничивается мое воспитание», — поделился 47-летний Авербух.

В этой ситуации спортсмен очень благодарен своей супруге. 26-летняя Лиза взяла на себя все заботы по уходу за ребенком.

«Она потрясающая мама, старается практически 90 процентов времени быть с сыном и, в основном, все ночные тяготы забирает на себя, понимая, что у меня сейчас сложный период», — цитирует Илью издание Wday.

В том же интервью Авербух признался, что счастлив стать отцом во второй раз. Ему кажется, что крошка-Лев растет очень быстро. Возможно, именно потому, что звездный отец проводит с сыном не так много времени, как хотелось бы.

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