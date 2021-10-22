«Я плохой папа»: рэпер Птаха признал свои родительские ошибки

21 октября дочь рэпера Птахи Николь Нуриева покинула телепроект «Пацанки», высказав отцу все, что она о нем думает. В новом интервью 40-летний родитель признался, что изначально был против того, чтобы его наследница участвовала в этом шоу, но решил дать свободу ребенку.

«Понимал, что если не отпущу, она мне всю жизнь будет вспоминать. Я был против, но сказал: «Это твоя жизнь, хочешь — иди. Но мне не звони, не говори, что тебя побили или еще что-то». Сказал, будут бить — втащи. Не бойся, бей. Будут пытаться стравить — не ведись. Будут провоцировать, старайся уходить от провокаций. Не пей, не веди себя как свинья», — рассказал Птаха в исповеди на видеосервисе Premier.

больше по теме Наргиз раскритиковала отцовские принципы рэпера Птахи на шоу «Пацанки» Дочь артистка участвует в реалити про исправление неженственных девушек.

Рэпер признался, что считает себя плохим отцом. Когда у него появилась дочь, он был всего лишь 18-летним парнем, творческим и расхлябанным по жизни. Однако он любит свою дочь и игнорирует, что про его семью думают другие.

«Я плохой папа, я не умею воспитывать. Я иногда пытался ей объяснять что-то, это переходило в перепалки, мы ругались, — продолжил Птаха. — И она всегда может мне дозвониться, если только я не сплю и не выключен звук. Когда бы она ни звонила, я всегда беру на нее трубку. Мог не брать трубку если я был в наркотическом опьянении или в алкогольном. Не хотел, чтобы она видела меня в таких состояниях».

Артист добавил, что действительно говорил своей дочери о лишнем весе и заставлял похудеть, предлагал различные диеты, отправлял заниматься спортом. Но им двигало беспокойство о ее здоровье.

«Она говорит, что у нее пищевое расстройство. Это неправда, это просто любовь к чипсам, шоколадкам, булочкам и ко всякой *** (нездоровой пище, — Прим. авт.). На это я реагировал жестко, потому что видел, что у нее из-за этого проблемы со здоровьем. Она это все воспринимала как буллинг с моей стороны», — поделился Давид Нуриев (настоящее имя Птахи).

Под конец он добавил, что если бы что-то мог поменять в своей жизни, то стал бы больше времени уделять дочери, а не тусовкам. Рэпер заверил, что не перестанет общаться с Николь из-за того, что она сказала ему «Пацанках», но его беспокоит, что девушка не высказала этих слов раньше.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.