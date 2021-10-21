«Толкни ее в ответ»: Мила Кунис рассказала о своем самом большом родительском провале

Американская актриса Мила Кунис стала новым героем видеоблога «Признания мамы» в шоу Эллен Дедженерес, где ее спросили, какую самую большую родительскую ошибку она когда-либо допускала.

Напомним, 38-летняя звезда кино замужем за актером Эштоном Кутчером, у них подрастают 7-летняя дочь Уайетт и 4-летний сын Димитрий.

Мила рассказала, что в детском саду ее детей была не очень добрая девочка, которая толкал ее дочь. Маленькая Уайетт пожаловалась об этом звездной матери, на что женщина инстинктивно переспросила, толкнула ли ее наследница обидчицу в ответ.

«Моя дочь сказала: «Нет!» А я такая: «Толкни ее в ответ в следующий раз. Ты должна толкнуть ее, сказать: «Нет, спасибо» и уйти». Потом я обернулась и увидела лицо Эштона, которое прямо говорило: «Нет!» — вспоминает Кунис.

Тогда женщина подумала и уточнила для дочери, что не стоит толкать другого ребенка, если дело происходит на лестнице, на качелях или на горке, а просто на земле можно. Актриса отметила, что таким был ее самый большой воспитательный провал.

Напомним, что американская кинозвезда на самом деле родом из Украины и родилась в СССР. Ее семья эмигрировала в Лос-Анджелес в начале 90-х годов, когда будущей актрисе было 8 лет. Так что воспитание у нее по большей части советское.

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