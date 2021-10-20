Гвинет Пэлтроу рассказала, какой совет о сексе дала своим детям-подросткам

У голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу подрастают дочь и сын — 17-летняя Эппл и 15-летний Мозес. Звездная мама не скрывает, что уже говорит с тинейджерами о сексе, хотя и подтверждает, что подростки не любят обсуждать с родителями такую щепетильную тему.

В новом интервью 49-летняя актриса отметила, что ее поколение получило о сексе много противоречивой информации, которая в итоге заставляла молодежь страдать. Но у ее детей, к счастью, в школе проводятся уроки полового воспитания.

И все же есть главный совет об их интимной жизни, который артистка дала своим наследникам.

«Я думаю, что главное, о чем вам никто никогда не скажет, — это то, что вы должны оставаться близкими к своей собственной правде и быть очень честными с ней. Потому что, когда ты находишься в отношениях, ты не являешься полностью самим собой, ты сублимируешь что-то или борешься с чем-то, что может сильно повредить твоему отношению к себе», — цитирует Пэлтроу издание Entertainment Tonight.

Кинозвезда добавила, что всегда будет поощрять своих детей прислушиваться к себе и к своим инстинктам и действовать так, как они считают нужным.

Напомним, актриса родила дочь и сына в браке с музыкантом Крисом Мартином, вокалистом рок-группы Coldplay. Пара рассталась в 2015 году, и сейчас Гвинет счастлива со вторым мужем.

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