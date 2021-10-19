«Не могу подвести свою дочь»: рэперу ST приходится ежедневно играть с ребенком в «лошадку»

В День отца рэпер ST, он же Александр Степанов, поделился в поклонниками историей, связанной с его дочерью, которую артист звучно назвал Эстель.

33-летний мужчина напомнил, что когда-то каждое утро выкладывал в соцсети видео со своими отжиманиями — пропагандировал здоровый образ жизни среди подписчиков. Но однажды в этот процесс вмешалась маленькая Эстель. Девочка сказала: «Папа, иго-го!» и оседлала родителя, как лошадку.

Рэпер продолжил отжиматься с дочкой на спине, снял этот милый эпизод на видео, выложил его в соцсети и думал, что на этом все закончится. Но девочка стала требовать «лошадку» снова и снова. Пришлось повторить упражнение несколько раз, пока у артиста не устали руки.

«Теперь, практически каждое утро, «Папа, иго-го!» начинает мой день. И я не могу подвести свою дочь, поэтому лошадка должна скакать, — рассказал ST в Instagram. — Это я к тому, что дети — это ответственность, и они делают нас лучше, сильнее, потому что мы должны быть для них примером до конца!»

Степанов поздравил всех отцов с праздником и поблагодарил детей за то, что те воспитывают взрослых.

Напомним, рэпер женат на модели и телеведущей Ассоль Васильевой. Дочь Эстель родилась в звездной семье в марте 2020 года.

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