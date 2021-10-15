Сергей Жуков пожаловался, что дети «взрывают мозг» своими кумирами из Instagram

Однако он и сам хотел бы следить за одной звездой в молодые годы, если тогда были бы соцсети.

Известный певец и многодетный папа Сергей Жуков поделился своими мыслями о юном поколении и социальных сетях. 45-летний артист посетовал на то, что его дети постоянно обсуждают своих кумиров: кто куда уехал в отпуск и какую машину купил. А все потому, что через Интернет они сразу узнают о любых телодвижениях звезд.

«У меня иногда мозг взрывается от всего этого, стараюсь даже не вникать, — пишет солист «Руки вверх!» в Instagram. — С другой стороны, просто в наше время такого не было. Для нас артисты существовали только на экране телека. Ну или если вдруг сильно повезло, то разочек видели кого-то в жизни. И потом еще лет десять всем об этом рассказывали. А что сейчас — заходишь в «Инстаграм» и в подробностях узнаешь, почему Крид обиделся на Карнавал».

Однако Жуков не стал брюзжать, как старик, и даже позавидовал детям с их современным информационным пространством.

«Я бы вот хотел знать, как проводил свои дни Майкл Джексон, чем завтракал, с кем виделся», — признался певец.

Он также спросил у поклонников, за чьей бы жизнью они с удовольствием следили бы через соцсети в 90-х. Подписчики ответили в комментариях: за «Иванушками International», Натальей Орейро, Андреем Губиным и, конечно же, группой «Руки вверх!»

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