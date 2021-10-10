«Играли больше, чем за всю свою карьеру»: Райан Гослинг и его жена провели карантин с детьми

В новом интервью голливудского актера Райана Гослинга спросили, как он пережил долгий карантин — не начал ли увлекаться каким-нибудь странным хобби. 40-летний артист ответил, что ему было не до всякой ерунды, так как нужно заботиться о двух дочерях 5 и 7 лет.

«Наши дети маленькие, поэтому им было непросто быть разлученными с другими ребятами и не иметь возможности видеться с семьей и так далее. Так что мы постарались их развлечь. Думаю, мы с Евой на карантине играли больше, чем за всю свою карьеру», — поделился Гослинг с журналом GQ.

Мужчина отметил, что на сказки на ночь, прочитанные на разные голоса, ушло много времени.

Напомним, с 2011 года Райан состоит в отношениях с актрисой Евой Мендес. У них подрастают дочери Эсмеральда и Амада. Кажется, что с 2019-го актер взял перерыв в съемках, но в производстве уже находится новый фильм с Гослингом — «Серый человек». Это будет триллер от Netflix, в котором также задействованы Крис Эванс и Ана де Армас.

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