«Дали мне попробовать все»: Басков рассказал о принципах воспитания своих родителей

Иногда кажется, что певец Николай Басков — это воплощение любви, света и доброты с одном человеке. В новом интервью у артиста, которому скоро исполнится 45 лет, спросили, как его родителям удалось вырастить такого сына.

«Прежде всего меня любили. Хотя и лупили, и в угол ставили. Но никогда не отходили от меня, всегда были рядом, — ответил Басков. — Папа говорил: «Запомни, сынок, нет ни одной проблемы, которую человек не может решить. Кроме болезни». Мама всегда была и остается рупором мудрости. Дает советы, говорит, как бы она поступила в той или иной ситуации. Многое, что со мной произошло прекрасного, случилось благодаря родителям. Они мои близкие друзья».

Николай признался, что не сделал в своей жизни огромное количество ошибок как раз из-за того, что не хотел расстроить маму. Он просто не мог позволить себе обидеть родителей, принести им боль своим отношением.

По мнению певца, как сын он состоялся — сделал для родителей все, что можно было: купил квартиру в Москве, машину. Мать же, наоборот, никогда не старалась нагружать Николая своими потребностями.

«Для них самым главным была наша семья. Было важно не то, чем я буду заниматься в жизни, а чтобы мне это занятие доставляло удовлетворение. Они дали мне попробовать все, что я хотел, — рассказал Басков изданию Wday. — Играл в театральных постановках в школе, потом в музыкальном театре юного актера. Папа-военный был в шоке. Мама сказала: «Бог послал такого неординарного ребенка, будем с этим жить!»

Напомним, отец Баскова (умер в 2019 году) был военным, служил в ГДР, куда привел свою семью, позже вернулся в Россию. Его мать, преподаватель по образованию, с малых лет обучала будущего певца музыке.

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