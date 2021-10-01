Жена Басты рассказала, как помогает дочерям не ругаться друг с другом

У рэпера Басты подрастают две дочери — 11-летняя Маша и 8-летняя Василиса. Однако, будучи сестрами, девочки редко уживаются в мире и согласии, о чем их мама Елена Вакуленко-Пинская рассказала своим подписчикам в Instagram.

«Должна признать, были упущения в коммуникации еще в раннем детстве, но я не волшебник, а только учусь. Сейчас я пробую разные способы, чтобы помочь своим любимым деткам не поубивать друг друга», — с юмором написала Елена.

Однако о методах как сократить сестринские ссоры она рассказала довольно серьезно. По словам жены артиста, она собрала целый семейный совет, чтобы донести до девочек, что они не обязаны любить друг друга, но до 18 лет им придется жить вместе, поэтому надо учиться уживаться.

«Попросила их четко сформулировать, что им конкретно не нравится и бесит друг в друге и вместе придумать правила, которые понизят «градус накала». В процессе диалога выяснилось, что утром ссоры случаются чаще, потому что раздражение выше. Как быть? Например, готовить одежду для школы с вечера и не бегать друг к другу в комнаты в поисках носков, колгот и так далее. То же самое касается учебников, тетрадок и ручек. Не заходить в комнату друг к другу без стука. Не брать чужие вещи без спроса и так далее», — поделилась Елена.

Она также добавила, что в свою очередь старается не вмешиваться в ссоры девочек, занимать нейтральную позицию. Не мирить их, а помогать договариваться. А также не сравнивать их и уделять каждой равную долю внимания, не перегружать старшую дочь ответственностью за младшую.

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