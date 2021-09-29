Кирилл Сафонов рассказал, зачем нужно бегать за ребенком, когда тот учится ездить

В совместном интервью певицы Саши Савельевой и ее мужа-актера Кирилла Сафонова у звездных супругов спросили, какой из Кирилла получился папа. Бывшая «фабрикантка» отметила, что просто супер: у ее благоверного развиты отцовские инстинкты и он готов заниматься сыном. Сам же Сафонов предложил дождаться, когда ребенок вырастет, и спросить у него.

48-летний актер отметил, что старается находить баланс между строгостью и добротой. Он признался, что сам вырос практически без отца и теперь старается дать маленькому Леону то, чего недополучил от своего родителя. Что именно — мужчина продемонстрировал ярким примером из жизни.

«Недавно мы ему (двухлетнему Леону. — Прим. авт.) подарили большую красную машину с моторчиком, на которой можно ездить. Вышли во двор, он боялся, переживал, потом поехал, а я бежал вслед, чтобы сын просто слышал мои шаги, чувствовал, что я сзади, хотя ему и не помогаю. И тут вспомнил, что то же самое у меня было, когда мама учила меня ездить на велосипеде. Я слышал ее шаги, мне было спокойно, и я крутил педали, но как только звук шагов исчезал, становилось страшно, и я заваливался на землю. Всплыла эта история, и мне стало тепло», — цитирует Сафонова издание Wday.

Кирилл отмечает, что сын перенял его характер. На эту мысль звездного отца натолкнул еще один случай с красной машинкой. Во время прогулки по парку девочка постарше остановила Леона на его автомобиле, села рядом и начала крутить руль. Мальчик же, вместо того, чтобы расплакаться или драться за свое имущество, просто смотрел на нее и пытался понять, что происходит.

«Я тоже так себя веду. Он созерцатель, как и я», — отметил актер.

Сафонов отметил, что для него главное, чтобы ребенок вырос счастливым. Он рассказал, что не настаивал на своих вариантах, когда встал вопрос, на кого учиться его дочери от первого брака, а дал Анастасии самой сделать выбор. Девушка переехала в Америку, вышла замуж и сейчас абсолютно довольна своей судьбой.

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