«Держим руку на пульсе»: Орбакайте следит, чтобы ее дочь не столкнулась с травлей в школе

В далеком 1983 году Кристина Орбакайте познакомила советских зрителей с таким явлением, как буллинг в школе (речь, конечно же, о фильме «Чучело»), хотя само понятие пришло в наше общество гораздо позже. Сегодня с этой проблемой сталкивания практически каждая семья, и сама артистка — не исключение.

Кристине приходится наблюдать за тем, как развиваются отношения с одноклассниками у ее девятилетней дочери Клавы, которая сейчас учится в четвертом классе.

«Взрослым нужно серьезно и трепетно следить за этим, потому что дети часто держат свои переживания в тайне. Важно наблюдать за поведением ребенка и сохранять с ним доверительные отношения. Мы с мужем внимательно наблюдаем за нашей Клавдией: ее настроением, как она общается с одноклассниками», — рассказала Орбакайте в интервью Teleprogramma.pro.

Певица отметила, что ее дочь всегда делится своими переживаниями. И родители порой дают юной Клаве советы, так как даже у внучки Аллы Пугачевой случаются конфликты с одноклассниками.

«У детей разные характеры, разные семьи и воспитание. Мы пока не сталкивались с какой-то серьезной проблемой. Клавдия только в четвертом классе, но все же случаются иногда легкие конфликты в школе среди девочек. Поэтому держим руку на пульсе», — поделилась Кристина.

В том же интервью она рассказала, что Клава говорит на трех языках, но заставить ее делать уроки иногда бывает нелегко. Певица и ее муж разделили обязанности и помогают дочери с разными предметами. Девочка любит петь, но родители пока не отдали ее на занятия по вокалу. Во время пандемии наследница звездной семьи, как и многие ее ровесники, увлеклась «ТикТоком», но затем охладела к этой социальной сети и отодвинула увлечение ею на задний план.

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