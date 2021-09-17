Сын Илона Маска с необычным именем не называет мать мамой

Певица Граймс и сама не готова себя так называть.

Миллиардер Илон Маск и певица Граймс отличились на весь мир тем, что назвали своего сына X Æ A-12 (произносится, как «Экс Эш Эй-Твелв»). Теперь 33-летняя звездная мать говорит, что ее ребенок не называет ее мамой.

Журнал Vogue опубликовал видео о том, как Граймс готовится к ежегодному балу Met Gala. И пока стилисты создавали певице невероятный фантастический образ, она рассказала некоторые моменты из своего материнства.

«Я думаю, что появление ребенка стало для меня большим художественным перерождением. Мне странно говорить о том, что я мать. Экс говорит «Клэр», но не говорит «мама»… (настоящее имя Граймс — Клэр Буше. — Прим. авт.). Может быть, он чувствует мое отношение к слову «мама», — поделилась певица.

Звезда не смогла объяснить, почему ей не нравится слово «мама». Она отметила, что уважает это понятие, но не может отождествить себя с ним.

Напомним, для Граймс это первый ребенок, а для Илона Маска — шестой. Экс Эш родился в мае 2020 года.

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