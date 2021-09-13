«Суперсила, даже в самой хрупкой»: став мамой, Арзамасова по-новому взглянула на женщин

Молодая актриса считает, что чем больше детей, тем лучше.

13 сентября актриса Лиза Арзамасова поделилась с поклонниками фотографией, на которой она запечатлена в доспехах и с мечом. Образ в стиле «Ведьмака» 26-летняя артистка использовала, чтобы поговорить с поклонниками о материнской силе.

«Теперь смотрю на женщин другими глазами. Понимаю, что в каждой — суперсила! Даже в самой хрупкой. И чем больше деток, тем эта внутренняя сила, наверное, кратно преумножается, сливаясь в одно целое с нежностью», — написала «папина дочка» в Instagram.

Напомним, совсем недавно — в августе 2021 года — Арзамасова родила своего первенца. Отцом мальчика стал известный фигурист Илья Авербух, за которого актриса вышла замуж в конце 2020-го. Звездные родители дали мальчику имя Лев.

Лиза пошутила, что теперь и она ощутила в себе силу и стала джедаем. Поклонники пишут в комментариях, что боевой образ актрисе очень идет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.