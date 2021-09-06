Собчак вспомнила, как родители в детстве оригинально отучили ее от слова из трех букв

В новом выпуске своего YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» от 6 сентября популярная телеведущая показала своей коллеге Насте Ивлеевой свои двор детства и начальную школу в Петербурге. Молодая звезда удивилась: неужели Ксения Анатольевна училась не в элитной гимназии, а в самой обычной СОШ? Собчак в ответ начала вспоминать прошлое.

«Здесь была площадка, не такая как сейчас. Стояли такие штуки буквой «А»… И кстати, я там первый раз сильно долбанулась головой», — рассказала Ксения. «С этого все и началось», — прокомментировала Анастасия. «До сих пор сказывается!» — со смехом подтвердила Собчак.

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39-летняя телеведущая вспомнила, что отец водил ее каждую зиму на каток. В 7 лет она увидела там на заборе нехорошее слово из трех букв. Придя домой, будущая звезда спросила у родителей, что значит это выражение. Шокированные отец и мать ее наказали, хотя девочка не поняла, за что, но свое объяснение выдали.

«Объяснили, как сейчас помню, что это страшное волшебное заклинание — его нельзя произносить, иначе все будет очень плохо в жизни», — поделилась Собчак.

Напомним, что Ксения росла в семье преподавателей, и до того, как ее отец начал заниматься политикой, они жили без всякого шика. Когда же Анатолий Собчак стал мэром Санкт-Петербурга, его дочь стали привозить в школу на машине, что значительно усложнило ее отношения со сверстниками.

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